Arbitrage haarscherp bij vrije trap Bazoer, maar doodschop op Tannane niet bestraft

In de 91ste minuut werd het via Openda alsnog 0-1 voor Vitesse, dat daardoor als eerste club zeker is van een plek in de halve finales.



Riechedly Bazoer kreeg halverwege zijn eigen helft een vrije trap mee. Hij stond op, legde de bal stil en gaf een dieptepass op linksbuiten Loïs Openda. Die bediende spits Armando Broja met een lege voorzet en de Engelsman tikte van dichtbij de 0-1 binnen. De spelers van Vitesse vierden feest, maar terwijl zij dat deden keek de VAR nog eens naar de beelden van de vrije trap in aanloop naar het doelpunt. De VAR vroeg scheidsrechter Higler de beelden zelf te komen bekijken en Higler had zijn oordeel snel klaar: de bal lag niet helemaal stil, dus het was geen geldig doelpunt. Bazoer moest op het veld hard lachen bij deze beslissing, maar kon zijn frustratie bedwingen. ,,Dit gebeurt echt elke wedstrijd", zei Bazoer na de wedstrijd. ,,Voor mijn gevoel lag de bal echt stil. Als je dit affluit, moet je voor alles affluiten. Daar is geen beginnen aan, denk ik.”



In de vorige rondes van de beker was er nog geen VAR. Vanaf de kwartfinales is deze er wel.