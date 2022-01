Arbiter Makkelie: ‘Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen dat de bal uit was’

,,Mijn assistent langs de lijn riep dat de bal nog steeds in was, het spel ging daarom door”, vertelde Makkelie bij ESPN over het omstreden moment. ,,Uit die aanval maakte Ajax een doelpunt. De spelers van PSV gaven aan dat de bal over de lijn was geweest, maar vanuit mijn positie kon ik dat niet zien. De VAR heeft er naar gekeken, maar hij kon geen shot vinden met sluitend bewijs dat de bal over de lijn was. Het heeft er wel alle schijn van. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen dat de bal uit was”, aldus Makkelie.