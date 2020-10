Applaus voor Kabangu: Willem II’er lag met corona op ic en is na drie maanden terug op trainingsveld

Ebuehi blij met FC Twente: ‘Een grote club die me wél wilde’

24 oktober Na twee jaren vol tegenslag kwam het telefoontje van FC Twente als een zegen. Tyronne Ebuehi (24) liet Benfica achter zich en trok in het appartement van oud-speler Aitor in Enschede. Met succes: hij is een van de revelaties in de ploeg van Ron Jans. Wie gaat er schuil achter de nieuwe rechtsback?