Antwerp FC wil Guus Til voor de neus van Feyenoord wegkapen

Wieffer verwacht niet direct een basis­plaats: ‘Ik zou mezelf niet omschrij­ven als een zeurkous’

Mats Wieffer was al op de hoogte van de concrete interesse van Feyenoord, toen hij vakantie vierde. De 22-jarige middenvelder uit Borne lichtte alleen een paar vrienden in, maar hield de grote stap in zijn loopbaan verder voor zich. ,,Niemand belde erover’', zegt de middenvelder.

30 juni