Angeliño: Een seizoen is pas goed als je een prijs wint

Het seizoen van Angeliño (22) was goed. Kijkend naar alle individuele klassementen in de eredivisie was het zelfs heel goed. In de lijstjes is hij vanaf augustus steevast bij de beste vijf van de hele eredivisie te vinden. Zelf is hij de eerste die dat allemaal nuanceert. ,,Een seizoen is pas goed als je iets gewonnen hebt”, vindt hij. ,,Dat hopen we alsnog te doen. Gewoon zelf twee keer drie punten pakken en dan zien we wel waar het schip strandt.”