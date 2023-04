Andy van der Meyde vreest voor Ajax in topper bij PSV: ‘Snap niet dat Heitinga Álvarez liet spelen tegen Emmen’

met video Arne Slot voelt geen vijandig­heid tegen Feyenoord in Rome: ‘De escorte naar het hotel was indrukwek­kend’

Arne Slot zag geen nervositeit bij zijn spelers die in de heksenketel van Rome een 1-0 thuiszege moeten verdedigen om de halve finale te bereiken. ,,We kennen de kracht van AS Roma, die zagen we in de Kuip.”