Andries Jonker na plaatsing voor het WK: ‘Dit team wilde zo enorm graag’

Bondscoach Andries Jonker had een zware avond in Utrecht, waar de Oranje Leeuwinnen pas in minuut 93 de bevrijdende 1-0 maakte tegen IJsland. ,,Aan de ene kant krijg je zoveel kansen dat je denkt: dit moet toch lukken. Aan de andere kant missen we zoveel kansen dat je denkt: dan maar via de play-offs”, vertelde Jonker na afloop tussen welke gedachten hij de hele avond schommelde.

,,Ik denk niet dat je meer en betere kansen kan creeren dan vanavond. Je moet er op een gegeven moment wel eentje maken, anders wordt het natuurlijk moeilijk. Dit was de grote uitdaging voor mij. Dit team wilde zo graag naar het WK. Er zit zoveel potentie in dit team. Die meiden hebben mij en zichzelf overtuigd met deze wedstrijd. We kunnen het nog, dat is nu wel duidelijk. Je kan alle statistieken wel in je voordeel hebben, maar het gaat uiteindelijk om dat scorebord. Met twee late goals hebben zijn we erin geslaagd om te winnen. We weten nu waar we aan toe zijn, dat is heel erg fijn.”

Vivianne Miedema, die na een uur de aanvoerdersband overnam van Sherida Spitse, was na afloop net zo opgelucht. ,,Normaal win je zo’n wedstrijd met 6-0 als je zulke kansen krijgt. We hebben vier of vijf keer de lat of paal geraakt, dat is toch wel bizar. We zijn helemaal niet bezig geweest met die play-offs. We laten het op de laatste minuten aankomen, maar we wisten dat we genoeg kwaliteit hadden. Het is aan de andere kant van de wereld in twee mooie landen, dus ik denk dat het een mooi WK gaat worden.”

Volledig scherm © ANP

Stefanie van der Gragt leek in de 93ste minuut de indraaiende voorzet van Esmee Brugts nog even te verlengen met haar hoofd, maar had na afloop voor de camera van de NOS eigenlijk geen idee of ze de bal nog wel geraakt had. ,,Het maakt me ook niet zoveel uit eigenlijk, we gaan naar het WK en dat is wat telde. Geweldig, dik verdiend", zei de kopsterke verdediger van Inter.



,,Ik denk dat we de hele wedstrijd de betere waren, maar je moet hem wel maken. Dat ie in de laatste seconde valt is geweldig. In de eerste helft hebben we wel acht, negen of tien kansen gehad. En die moeten er eigenlijk gewoon in. We waren zo dominant en voetbalden gewoon heel goed in de eerste helft. Je weet dat ze aan een gelijkspel genoeg hebben, dus dan moet je de kansen benutten. Maar dat is voor latere zorg, ik ben nu gewoon superblij.”

Volledig scherm © Pro Shots / Remko Kool

Daniëlle van de Donk schoot in de eerste helft twee keer tegen de lat en werd na een uur spelen moegestreden naar de kant gehaald. ,,Het laatste halfuur toekijken was zenuwslopend. Het duurde heel lang, maar ik had er wel vertrouwen dat het nog zou lukken. Ik baalde enorm van de kansen die ik niet gescoord heb. Het is jammer dat we zoveel kansen missen in twee wedstrijden. Ik wilde gewoon iets rechtzetten. Het zat niet mee, maar we hebben het gehaald.”

Volledig scherm © ANP