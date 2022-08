Andries Jonker: ‘Ik ben een directe coach, ik hoop dat deze vrouwen daarmee om kunnen gaan’

Andries Jonker stond bovenaan een lijst waarop ook de naam van Arjan Veurink, assistent van Sarina Wiegman die goed boert bij de Engelse voetbalbond, pronkte. De 59-jarige trainer was na zijn dienstverband bij Telstar direct beschikbaar, belangrijk met het oog op de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland die eraan komt, en wilde in tegenstelling tot vorig jaar na het vertrek van Wiegman nu wel instappen.

Jonker tekende vandaag zijn derde dienstverband bij de KNVB, tot en met het EK van 2025, nadat hij eerder in 1990 en 2000 in verschillende rollen actief was voor de bond. Als interim was hij zelfs al even een halfjaar bondscoach van de Oranjevrouwen in 2001. Jonker hield het vrouwenvoetbal altijd in de gaten, vertelde hij vandaag achter de microfoon in Zeist. ,,Vorig jaar had ik afspraken met Telstar, wilde ik club en spelers niet in de steek laten. Toen was niet het goede moment. Nu wel, denk ik.”

Quote Ik ben een directe coach die zegt wat hij ziet en vindt. Ik hoop dat deze vrouwen daarmee om kunnen gaan Andries Jonker

Jonker sprak tot nu toe met drie kernspeelsters van Oranje, Lieke Martens, Vivianne Miedema en Sherida Spitse. Over de verwachtingen, over de speelsters zelf, over de verhoudingen binnen het team. Zelf vindt hij dat Oranje is voorbijgestreefd. ,,Ik vond dat afgelopen zomer Spanje, Engeland, Duitsland en Frankrijk er beter uitzagen dan Nederland. Zweden was gelijkwaardig. En er komt nog een club landen dichterbij. De top ontwikkelt en het is dringen in Europa. Wereldwijd zijn Amerika en Japan gevreesde tegenstanders en Canada, Australië en Brazilië zijn ook niet voor de poes.

,,Ik denk dat wij dat niveau kunnen nastreven. We willen structureel in de top-10 van de FIFA-ranglijst staan, net zoals de mannen, en nastreven om op elk toernooi mee te doen en daar bij de eerste acht te eindigen. Op goede dagen kunnen we van iedereen winnen, maar vier landen waren deze zomer echt beter en er is werk aan de winkel.”

Jonker streeft mooi voetbal en resultaten na, wat er onder zijn voorganger Mark Parsons aan ontbrak. ,,We zijn toch Nederlanders, hè? Ik heb veertien jaar in het buitenland gezeten. Daar moet je winnen. Wij willen winnen en mooi voetbal spelen en dat zit er bij mij ook een beetje in.”

Jonker sprak met Wiegman én appte met Louis van Gaal, de bondscoach van de mannen, die hij vroeger bij FC Barcelona en Bayern München assisteerde. Dat zij nu samen eindverantwoordelijk zijn voor de belangrijkste vlaggenschepen van de KNVB, noemt Jonker ‘enorm toeval’ en ‘ongelooflijk’. Wat hij van Van Gaal leerde: ,,Jongens heel veel vertrouwen geven, héél veel vertrouwen.” En op de vraag of vrouwen een andere aanpak vereisen dan mannen: ,,Ik ben benieuwd, maar ik hoop van niet. Ik ben een directe coach die zegt wat hij ziet en vindt. Ik hoop dat deze vrouwen daarmee om kunnen gaan.”

De Amsterdammer moet direct leveren, want op 6 september al wacht de belangrijke laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. Een zege betekent directe plaatsing voor het WK van 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië. Puntenverlies kan Oranje veroordelen tot play-offs. ,,Er zijn drie kansen om ons te plaatsen: door IJsland te verslaan, via play-offs in Europa en zelfs nog via play-offs in Australië. Als je vindt dat je in de top-tien van de FIFA-ranglijst thuishoort, moet je vertrouwen hebben dat je je volgende week kwalificeert.”

