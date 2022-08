Andries Jonker haalt Van de Sanden terug bij selectie Oranje Leeuwinnen, Martens ontbreekt

Shanice van de Sanden keert, nadat ze door de inmiddels vertrokken bondscoach Mark Parsons was gepasseerd voor het EK, terug in de selectie voor de Oranjevrouwen. Dat blijkt uit de eerste selectie die kersvers bondscoach Andries Jonker heeft samengesteld voor de komende interlandperiode. Lieke Martens ontbreekt nog door een blessure.

Andere nieuwe gezichten ten opzichte van de EK-selectie zijn Kayleigh van Dooren (FC Twente), Kika van Es (PSV), Fenna Kalma (FC Twente) en Lize Kop (Ajax). Van de Sanden maakte tijdens het EK een transfer naar Liverpool en krijgt nu de kans zich weer te bewijzen. Keeper Kop keert na een jaar blessureleed terug in de selectie van de Oranjevrouwen. En Kalma maakt al veel langer indruk als topscorer in de eredivisie. Parsons besloot haar niet te selecteren voor het EK, maar Jonker wil de 22-jarige spits wel aan het werk zien. Vorige week scoorde ze nog zeven keer in de voorrondes van de Champions League tegen het bescheiden Moldavische Agarista CSF (13-0).

Ontbrekende namen zijn die van Lieke Martens en Sari van Veenendaal. Martens is nog herstellende van de voetblessure die ze opliep op het EK. Van Veenendaal besloot na het EK te stoppen met keepen.

Jonker bereidt zich in de komende weken voor op het cruciale WK-kwalificatieduel met IJsland, op dinsdag 6 september in Stadion Galgenwaard tegen IJsland. Oranje gaat aan kop in de kwalificatiegroep voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland, met zeventien punten uit zeven duels. IJsland volgt met vijftien punten, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld.

Die wedstrijd van IJsland tegen Belarus is op vrijdag 2 september, ook de dag dat Jonker voor het eerst zijn opwachting maakt, in een oefenwedstrijd van de Oranje Leeuwinnen tegen Schotland in Zwolle om 20.00 uur. Bij een zege gaat IJsland over Oranje heen in de kwalificatie, nog vóór het onderlinge treffen. Dan kunnen de Oranjevrouwen directe WK-kwalificatie alleen nog maar veiligstellen met een zege op dinsdag tegen IJsland. Dat is hoe dan ook genoeg voor directe plaatsing voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Als IJsland groepswinnaar wordt, zijn Jonker en de Oranjevrouwen veroordeeld tot play-offs voor WK-kwalificatie.

De volledige selectie:

Lineth Beerensteyn (Juventus)

Esmee Brugts (PSV)

Kerstin Casparij (Manchester City)

Caitlin Dijkstra (FC Twente)

Merel van Dongen (Atlético Madrid)

Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon)

Daphne van Domselaar (FC Twente)

Kayleigh van Dooren (FC Twente)

Damaris Egurrola (Olympique Lyon)

Kika van Es (PSV)

Stefanie van der Gragt (Inter Milan)

Jackie Groenen (Manchester United)

Renate Jansen (FC Twente)

Dominique Janssen (VFL Wolfsburg)

Fenna Kalma (FC Twente)

Lize Kop (Ajax)

Romée Leuchter (Ajax)

Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Aniek Nouwen (Chelsea)

Marisa Olislagers (FC Twente)

Victoria Pelova (Ajax)

Jill Roord (VFL Wolfsburg)

Shanice van de Sanden (Liverpool)

Sherida Spitse (Ajax)

Lynn Wilms (VFL Wolfsburg)