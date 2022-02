André Onana onder de lat bij Ajax tegen Go Ahead Eagles, drie keepers geblesseerd

André Onana verdedigt zondag het doel van Ajax in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De doelman uit Kameroen speelt omdat Remko Pasveer en Jay Gorter beiden geblesseerd zijn geraakt. Maarten Stekelenburg werd in oktober aan een heup geopereerd en mist waarschijnlijk het hele seizoen.

Onana is sinds november weer beschikbaar voor Ajax na een dopingschorsing. Trainer Erik ten Hag deed de afgelopen maanden nauwelijks een beroep op de doelman, die zijn aflopende contract bij Ajax niet wil verlengen. Het laatste eredivisieduel van Onana in shirt van Ajax dateert van zo’n dertien maanden geleden, op 28 januari 2021 tegen Willem II. Niet veel later testte hij positief en geschorst - na reductie bij de CAS - voor negen maanden.

Onana verdedigde eind november wel het doel van Ajax in het laatste groepsduel met Besiktas in de Champions League. Hij was half december ook de keeper van Ajax in de bekerwedstrijd tegen Barendrecht. Onana eindigde begin deze maand met Kameroen als derde op het toernooi om de Afrika Cup.

Quote Ik baal er enorm van, want we zitten in een goede reeks en spelen veel wedstrij­den achter elkaar die allemaal belangrijk zijn. Remko Pasveer

Pasveer speelde woensdag de hele wedstrijd voor Ajax in de achtste finales van de Champions League tegen Benfica (2-2) met een blessure. ,,Het gebeurde bij de laatste bal van de warming-up”, vertelt Pasveer op de website van Ajax. ,,Met dat soort schoten zetten de spelers en ik elkaar nog even op scherp. Die bal kwam niet goed op mijn vinger, dat gebeurt wel vaker. Dan is het een kwestie van tape erom en door. Pas na de wedstrijd en ‘s avonds laat in het hotel nam de pijn toe en mijn vinger was ook een stuk dikker geworden. Ik baal er enorm van, want we zitten in een goede reeks en spelen veel wedstrijden achter elkaar die allemaal belangrijk zijn.”

Reservekeeper Gorter raakte eveneens geblesseerd, aan een duim, in de warming-up in Lissabon. Ajax verwacht na het weekeinde meer duidelijkheid te kunnen geven over de ernst van de blessures van Pasveer en Gorter. Dan wordt mogelijk ook bekend hoe lang ze afwezig zijn.