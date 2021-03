Andere spelers, ander strijdplan: Ajax-kwelgeest Buijs met gehavende ploeg naar Amsterdam

Zonder deze krachtpatsers staat dus een heel ander FC Groningen aan de aftrap in vergelijking met de zege op Ajax in oktober (1-0). De matchwinner van destijds, Remco Balk, is er door zijn transfer naar FC Utrecht eveneens niet bij. ,,Het strijdplan is daarom niet hetzelfde als toen’’, zegt Buijs. ,,Er staan straks andere spelers in het veld, met andere kwaliteiten. Die vullen het strijdplan anders in.’’



FC Groningen kan dit decennium fraaie cijfers overleggen in de duels tegen Ajax. De formatie uit het Noorden versloeg de Amsterdammers vorig seizoen eveneens (2-1) en is de enige eredivisieploeg die Ajax sinds begin 2020 twee keer op rij versloeg. Dat gebeurde wel telkens in eigen huis. In de Johan Cruijf Arena bezweek FC Groningen in 2019 na een dubieuze rode kaart voor Django Warmerdam voor tijdrekken.