Anco Jansen blikt terug op zes memorabele momenten van jubilaris Emmen: van Messi tot de camping

Twee jaar na promotieExact twee jaar geleden dwong FC Emmen voor het eerst in de clubhistorie promotie naar de eredivisie af, door in de finale van de play-offs Sparta met 1-3 te verslaan. Met aanvoerder, boegbeeld en sterspeler Anco Jansen blikken we terug op vijf memorabele momenten van de Drentenaren.

Moment 1: debuut met zege

FC Emmen had een begroting waarmee het zelfs in de Keuken Kampioen Divisie geen hoge ogen gooide, laat staan in de eredivisie. De onverwachte promotie leek een incident, volgens kenners had FC Emmen weinig te zoeken op het hoogste niveau. Al na één wedstrijd slaagde Emmen erin om het tegendeel te bewijzen, door het debuut in de eredivisie op te luisteren met een 1-2 zege op ADO Den Haag. Anco Jansen maakte die zondagmiddag vanaf de strafschopstip de tweede goal, nadat Glenn Bijl de promovendus op voorsprong had gezet. ,,ADO-uit is geen makkelijke pot, maar we stonden heel onbevangen op het veld’’, blikt Jansen terug. ,,We hadden drang om te laten zien wat we konden. Meteen drie punten pakken, een betere start kon haast niet.’’

Moment 2: wereldgoal van Messi van de Meerdijk

Jansen toonde in de voorbije twee jaar geregeld zijn klasse. Emmenaren noemen hem gekscherend De Messi van de Meerdijk en hij blijkt patent te hebben op mooie treffers. De mooiste die hij in eredivisieverband maakt namens Emmen, is de treffer in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Opnieuw is ADO een prooi voor Emmen, nadat Jansen in de 88ste minuut van dertig meter geweldig uithaalt. De doelpuntenmaker herinnert het zich nog goed. ,,Zeker een mooie goal, ja. Dat het de winnende was, maakte het alleen maar mooier. We hebben een paar prachtige goals gemaakt, maar deze heeft denk ik zeker een plekje in de top drie.’’

Volledig scherm Anco Jansen. © BSR Agency

Moment 3: geweldige climax tegen ‘grote broer’

De selectie én staf van FC Emmen bestaat voor een groot gedeelte uit spelers met een verleden bij FC Groningen. Spelers die het in het Hoge Noorden niet redden, maar zich tussen de hunebedden juist comfortabel voelen. In december 2018 kwam FC Groningen vlak voor tijd met 1-0 voor, maar dankzij twee goals van uitgerekend invaller en voormalig Groningen-spits Nicklas Pedersen ging de drie punten mee de bus in. ,,Normaal gesproken verlies je zo'n wedstrijd gewoon, als je in de slotfase op achterstand komt. Het was echt een super rare wedstrijd. Een gelijkspel was verdiend geweest, maar uiteindelijk wonnen we in de absolute slotfase. Dat gaf ons zelfvertrouwen echt een enorme boost.’’

Moment 4: remontada van campingelftal

Volledig scherm Dolle vreugde bij Emmen. © ANP/VI Images De gedoodverfde degradant, zo trok Emmen een seizoen lang over de eredivisievelden. De ploeg vocht tegen de vooroordelen, werd zelfs afgeschilderd als een campingelftal. Toch slaagde de ploeg van Dick Lukkien erin om de tenten nog een extra jaar op te zetten. Tegen Willem II kwam Emmen vorig seizoen met 2-0 achter, maar dankzij een ware remontada won het kleine duimpje met 2-3 én verzekerde het zich van handhaving in de eredivisie. ,,Natuurlijk is het niet leuk om beschouwd te worden als een campingelftal, dat heeft ook best wel iets met ons gedaan. Na een 5-0 nederlaag tegen Ajax werden we zo neergezet, maar Ajax speelde dat seizoen iedereen echt op een hoopje. Zo'n schande was het niet om van hen te verliezen. Ik vond het niet echt eerlijk dat we dat stempel kregen, maar we hebben het de rest van het seizoen gebruikt. Het enige antwoord dat je kan geven, is op het veld en dat hebben we uitstekend gedaan.’’

Moment 5: angstgegner voor PSV

Dat PSV ooit met de staart tussen de benen naar Drenthe af zou reizen, hadden de Eindhovenaren waarschijnlijk nooit kunnen bevroeden. Dat FC Emmen voor PSV geldt als angstgegner, leest nog altijd als een sprookje. Toch verspeelde PSV bij beide bezoeken aan de Oude Meerdijk punten. In het debuutseizoen werd het 2-2, dit seizoen bleef PSV steken op 1-1. ,,Met die 2-2 hebben we wel een beetje geluk gehad, maar tijdens de laatste wedstrijd hadden we gewoon drie punten verdiend. Zelf was ik toen helaas geblesseerd, maar het was mooi om te zien dat we gewoon beter waren dan PSV. Een angstgegner wil ik ons nog niet noemen. Misschien volgend seizoen, haha!’’

Moment 6: de magie van De Meerdijk

Emmen thuis, gekkenhuis. Als het om enkel thuisduels zou draaien, had FC Emmen meegedaan om Europees voetbal. Dit seizoen veroverden de Rood-Witten 29 van de 32 punten op eigen bodem. In de laatste wedstrijd voordat de coronapandemie ook de eredivisie trof, versloeg de thuisploeg doodleuk concurrent VVV met 3-0. ,,Het is echt heel moeilijk om je vinger erop te leggen. Natuurlijk steunen de fans ons thuis massaal, maar ik denk dat het ook wel te maken heeft met het voetbaltechnische. Thuis zetten we áltijd druk op de bal, waardoor de verdediging werd ontlast. In uitduels hadden we daar helaas meer moeite mee. Dat is wel een verbeterpunt voor komend seizoen.’’