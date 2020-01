Anarchie aan de macht in de Slangenkuip

Door Mikos Gouka



De felle machtsstrijd in de Kuip doet hier en daar denken aan de situatie die in 2010 Ajax intern verscheurde. In Amsterdam sneuvelde destijds, net als inmiddels in Rotterdam, de ene na de andere beleidsbepaler. Het grote verschil? De strijdende partijen stonden in Amsterdam destijds tegenover elkaar omdat ze een ander idee hadden over waar de club in de toekomst naar toe moest.