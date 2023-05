Amsterdam helemaal klaar met kwetsende spreekkoren: ‘Extra pijnlijk zo kort na 4 mei’

In een verklaring noemen burgemeester Halsema, de hoofdofficier van justitie en de politiechef van Amsterdam het onacceptabel dat er zaterdagavond discriminerende en antisemitische leuzen werden gescandeerd in de metro. Zelfs nadat ze door de politie waren gewaarschuwd. ,,Het is extra pijnlijk dat dit gebeurde zo kort na de herdenking op 4 mei.”

Burgemeester Halsema is de antisemitische spreekkoren al langer meer dan zat. Vorige zomer strafte ze supporters van PSV die zich in het stadion verbaal hadden misdragen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Ze mochten één wedstrijd niet op bezoek komen in Amsterdam. ‘De maat is vol’, schreef de burgemeester toen in een brief aan de club. Het ging volgens Halsema om ‘massaal en langdurig (antisemitische) spreekkoren, kwetsende liederen en zeer onsmakelijke verwensingen aan een aantal Ajaxspelers’. Ook werden veiligheidsnetten en toiletten vernield.

Quote De 154 supporters die zongen, moesten mee naar het bureau

Al sinds 2017 was er volgens Halsema bij iedere wedstrijd met PSV sprake van het roepen van kwetsende leuzen zoals ‘Alle Joden aan het gas’. Er was meerdere malen gewaarschuwd dat er passende maatregelen genomen zouden worden. Dat hebben de supporters van AZ nu dus ook ervaren.

Waarschuwen hielp niets

Volgens de politie ging het zaterdagavond rond half acht mis in de metro toen de supporters op weg waren naar het stadion en ze antisemitische liederen zongen. Ondanks meerdere waarschuwingen, stopten ze niet. De metro werd daarop stilgezet bij station Strandvliet en 154 supporters die zongen, moesten mee naar het bureau. Ze werden verdacht van groepsbelediging. Van iedereen is de identiteit inmiddels vastgesteld. Elf personen zaten langer vast omdat zij tevens worden verdacht van vernieling, maar mogen inmiddels ook naar huis.

Volledig scherm In de Amsterdamse metro scandeerden meer dan 150 supporters kwetsende leuzen. Ze werden allemaal aangehouden. © Evert Elzinga/ANP

Bij AZ verwerpen ze het gedrag van een klein deel van de supporters. ,,De club keurt opruiend gedrag en discriminatie in welke vorm dan ook ten strengste af en neemt nadrukkelijk afstand van degenen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt”, laat AZ in een schriftelijke verklaring weten. ,,We wachten nu eerst het onderzoek van het Openbaar Ministerie af.”

Ook de supportersvereniging van AZ vindt het goed dat wordt opgetreden tegen dit gedrag. ,,Je gaat naar het voetbal om de ploeg aan te moedigen. Het is belachelijk als dan dit soort liederen worden gezongen”, zegt Remco Strik van de supportersvereniging.

Duidelijk signaal

Volgens een woordvoerder van de gemeente Amsterdam is het signaal naar supporters die zich misdragen duidelijk. ,,We treden harder op tegen kwetsende spreekkoren. Vaak gebeurt dat in het stadion en dan is het in eerste instantie aan de KNVB en de clubs om dit aan te pakken. Maar als het zich daarbuiten voordoet en we kunnen er tegen optreden, dan doen we dat.”

De KNVB juicht die hardere opstelling alleen maar toe. ,,Wij willen zelf ook toe naar het Engelse model, waarbij daders van wanordelijkheden sneller strafrechtelijk worden vervolgd. Dat heeft daar een hele goede afschrikkende werking. Als je binnen het stadion iets niet mag roepen, mag dat daarbuiten ook niet en vice versa”, laat woordvoerder Jaap Paulsen weten.

Hij wijst erop dat er binnen het stadion nu ook experimenten worden gehouden om daders beter te kunnen opsporen en vervolgen. Daarvoor hangen in een aantal stadions camera's met richtmicrofoons. ,,De bewijslast is bij spreekkoren vaak lastig. Wanneer iemand een blikje gooit, heb je aan bewegend beeld genoeg, maar bij spreekkoren moet je ook horen wie wat zingt. Daar werken we nu hard aan.”

De hardere koers kan op instemming rekenen van politievakbond ACP. ,,Het is een grof schandaal dat deze mensen zich zo misdragen en terecht dat ze worden aangepakt”, reageert Maarten Brink van de bond.

Hij noemt het kwalijk dat deze mensen geen benul lijken te hebben wat zo’n massale arrestatie betekent voor de politie. ,,Deze verdachten moeten allemaal worden gehoord en worden voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Dat kost allemaal capaciteit die niet elders kan worden ingezet.” Waarmee hij niet wil suggereren dat de politie niet moet ingrijpen. ,,Mensen moeten vooral snappen dat ze zich moeten gedragen. Dit is een goed signaal en hopelijk draagt dit bij aan het terugdringen van spreekkoren.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.