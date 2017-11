Amrabat terug in basis Feyenoord

Het blok Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena blijft intact. El Ahmadi was geschorst tegen Manchester City. Vilhena liet tegen datzelfde Manchester City weer zien gedisciplineerd in het teambelang te kunnen acteren. Feyenoord speelde bijzonder compact in het Etihad Stadion. In de Euroborg zullen de Rotterdammers echter veel meer balbezit hebben dan in Engeland. Vilhena zal dan ook in balbezit het voortouw moeten nemen bij de Rotterdammers. ,,Maar dat compacte dat we in Engeland hadden, dat moet er ook zijn in Groningen", zegt Van Bronckhorst.