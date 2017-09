Amoah stopt per direct met voetballen: 'Het is mooi geweest'

,,De trainer (Ruud Pennings, red.) wil dat ik twee keer per week train, maar dat lukt niet, daar heb ik het te druk voor", legt Amoah uit. Het gezinsleven en zijn voetballende zoons (de één bij Baronie, de ander bij Feyenoord) boden hem slechts de ruimte om één keer per week te trainen. ,,Ik hoopte dat dat, mede vanwege mijn ervaring en verleden, genoeg zou zijn."



Halsteren had daar weinig moeite mee, maar zag voor Amoah een rol weggelegd als mentor en pinchhitter. De spits zelf had meer speeltijd voor ogen. ,,Ik wil graag zo'n 45 minuten spelen, ik ben geen speler van achttien meer." Vandaar dat beide partijen met elkaar om de tafel gingen en besloten dat een afscheid de beste oplossing was.



Zijn afscheid bij Halsteren betekent tevens het einde van zijn voetbalcarrière. Met 44 interlands (13 goals) voor het nationale team van Ghana, veertien seizoenen eredivisie, anderhalf seizoen in de Bundesliga en een half jaartje Turkse Süper Lig heeft hij een fraai cv. ,,Het is mooi geweest, het is klaar. Halsteren is mijn laatste club, heb ik altijd gezegd. Ik heb een heel mooie carrière achter de rug en heb gelukkig af kunnen sluiten in het geel en zwart", verwijst hij naar zijn verleden bij NAC, Vitesse en Dortmund.