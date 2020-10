Amateurs vrezen voor streep door bekertoernooi: ‘Wat gebeurt er met die tien mille?’

Door Jeffrey van der Maten

Het zag er op voorhand zo rooskleurig uit voor Barendrecht. Handenwrijvend keek de penningmeester van de derde divisionist uit naar het thuisduel met hoofdklasser Achilles Veen, waarin een plek in de tweede ronde van het hoofdtoernooi gloorde. Die droom kan vanavond keihard uiteenspatten, als het kabinet een beslissing neemt over hoe de amateursport er de komende weken uit komt te zien.

,,We weten natuurlijk nog niet alles, maar ik baal er verschrikkelijk van dat het mogelijk gevolgen zou kunnen hebben voor het bekertoernooi”, aldus voorzitter Martin Seltenrijch. De Barendrechtse formatie voetbalde in twee voorrondes al een bedrag van rond de 16.000 euro bij elkaar en kon zich met een zege op Achilles Veen helemaal rijk rekenen: de beloning bedraagt tussen de 15.000 en 20.000 euro.

De verdiende 16.000 euro ligt echter nog niet in de clubkas. De regels van de KNVB schrijven namelijk voor dat clubs de beloning van 10.000 euro voor plaatsing in het hoofdtoernooi pas ontvangen als ze de volgende wedstrijd hebben gespeeld. ,,Wat gebeurt er met die tien mille als we de wedstrijd op 27 oktober niet doorgaat?’’, vraagt Seltenrijch zich hardop af. ,,Als dat in rook opgaat, zou dat zó zuur zijn.’’

Quote Als het bekersei­zoen wordt afgebroken, komt die klap hard aan. De bedragen die ermee gemoeid zijn, vormen een prachtige opsteker. Jeroen Been, DTS ‘35 Ede

Ook eersteklasser DTS ‘35 Ede mocht afgelopen week feestvieren nadat het stuntte op bezoek bij derdedivisionist GVV Unitas. Daardoor plaatste de Gelderse club zich voor het eerst voor het hoofdtoernooi. ,,Als het bekerseizoen wordt afgebroken, komt die klap hard aan’’, verzucht voorzitter Jeroen Been. ,,De bedragen die ermee gemoeid zijn, vormen een prachtige opsteker die we goed kunnen gebruiken. We houden momenteel nog het hoofd boven water, maar het vet op onze botten is er af. De maatregelen zijn al een enorme aanslag op ons.’’

Ook in de bestuurskamer van Barendrecht klonk gejuich. ,,Voor het eerst in jaren hebben we eens een loting met mogelijkheden’’, aldus Seltenrijch, die zijn vlaggenschip eerder tegen profclubs FC Groningen en Excelsior zag aantreden. ,,Zonder direct uit te gaan van een plek in de volgende ronde tegen Achilles Veen, is de kans tegen een amateurclub natuurlijk veel groter om extra geld te verdienen. Dat is zeker in deze tijd fantastisch, nu de kantines al maanden dicht zijn.’’

Volledig scherm DTS ‘35 Ede won mede dankzij deze benutte strafschop in het bekertoernooi van Best Vooruit. © Herman Stöver

Seltenrijch vreest voor beslissingen die de amateurclubs de nek omdraaien. ,,Ik hoop heel erg dat het bekertoernooi wordt opgeschoven naar een later stadium. Dit is ontzettend belangrijk voor ons. De KNVB moet niet komen met dat het te veel wordt voor de profclubs. Daar word ik zo onderhand wel een beetje moe van. In Engeland voetballen ze toch ook twee keer per week?’’

Maar stel dat de KNVB een streep zet door het voor amateurs lucratieve bekertoernooi? ,,Dan hoop ik dat ze op een of andere manier met een compensatie komen”, aldus Seltenrijch. Dit zijn bedragen die, zeker in deze tijden, heel belangrijk zijn voor het voortbestaan van de clubs.” Ook Been, die DTS in de volgende ronde tegen Quick Boys of Roda’46 ziet spelen, verwacht compensatie als het bekertoernooi wordt afgelast. ,,Natuurlijk spelen we het liefst, maar de kans daarop wordt kleiner. Daarom rekenen we op financiële steun als de KNVB zo’n besluit neemt.’’

Onduidelijk

Competitiemanager Jan Bluyssen van de KNVB wil nog niet vooruitlopen op de zaken. ,,Wij wachten het besluit van vanavond af. Het heeft nog weinig zin om op de zaken vooruit te lopen, want de definitieve beslissingen zijn nog niet genomen. Uiteraard hopen we dat het bekertoernooi kan worden vervolgd, maar het is voor ons nog onduidelijk hoe het eruit komt te zien.’’