Als Lozano aanzet, is het code geel (en soms rood)

Door Maarten Wijffels



Danilho Doekhi stond er beteuterd bij zaterdagavond. Hij was de zoveelste speler die er eigenlijk weinig aan kon doen. De centrale verdediger van Vitesse probeerde bij een uitval van PSV keurig op de bal te tackelen, maar kwam een fractie te laat. En dan ben je dus de sigaar in een duel met Hirving Lozano.



Sinds de Mexicaanse aanvaller in de eredivisie speelt, kregen al 31 tegenstanders geel of rood na een fout op hem. Het is misschien wel de meest intrigerende statistiek in jaren. 31 kaarten, in nog geen anderhalf jaar tijd... Het komt neer op ongeveer één per wedstrijd, want Lozano speelde niet alles mee. En wat het ook zo spectaculair maakt: de volgende meest neergehaalde speler komt niet eens op de helft van zijn aantal.