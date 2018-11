‘Als ik hele dag op de bank lig, wordt Estavana gillend gek van me’

Door Sjoerd Mossou



Bevalt het al een beetje, het werkloze leven?

Van der Vaart: ,,De eerste dag is me prima bevallen, eerlijk gezegd. Ik ga zo (maandagavond, red.) naar Estavana kijken, die speelt een handbalwedstrijd met Esbjerg. Kees Luijckx gaat ook mee met zijn vrouw, Kees speelt hier niet ver vandaan bij Sonderjyske. Gewoon een gezellig avondje dus. Om eerlijk te zijn: de opluchting overheerst momenteel. Het voelt heerlijk.’’



Dat moet toch heel gek zijn, juist voor een gezworen liefhebber als jij?

,,Het was aan de ene kant een moeilijke beslissing, juist omdat ik altijd zo lang mogelijk door wilde gaan met voetballen. Maar na mijn zoveelste kleine blessure zat ik meer in de sportschool dan dat ik op het voetbalveld stond. Toen het donderdag op de training bij Esbjerg weer misging, was ik er wel uit voor mezelf: het was klaar. Mooi geweest.’’