Als het PSV in de Kuip niet lukt, wordt het stempel van nooit een grote wedstrijd winnen een tatoeage

Door Maarten Wijffels



De laatste keer dat PSV de TOTO KNVB Beker won? Cody Gakpo kan het zich al bijna niet meer herinneren. Het was in april 2012, met Heracles als tegenstander in de finale in de Kuip. Bij de 3-0 zege scoorde onder anderen Dries Mertens, die daarbij twee tanden verloor. Waar Gakpo was die dag? ,,Ik heb op tv zitten kijken en daarna ben ik waarschijnlijk buiten gaan spelen. Ik was 12 jaar.’’