Almere City meldt zich dankzij ruime zege in Keuken Kampioen Divisie-top

Keuken Kampioen Divisie Omarsson blijft maar scoren en helpt Excelsior in regioderby langs Dordrecht

11 september Excelsior heeft de regioderby tegen FC Dordrecht met 1-3 gewonnen. De ploeg van Marinus Dijkhuizen kwam al vroeg in het duel in de Keuken Kampioen Divisie op achterstand, maar trok dankzij een wervelstorm vlak voor rust de wedstrijd alsnog naar zich toe. Voor Excelsior betekent het de tweede zege van het seizoen. Elías Már Omarsson was opnieuw de grote man aan de kant van de Kralingers.