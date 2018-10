Almere City laat zege glippen in Volendam, weer tik voor NEC

VIDEO’S Jan en Yuri zijn de grootste Oranjefans in Zeeland; en dit waren hun mooiste momenten

20:53 GOES - In Zeeland zijn er waarschijnlijk geen grotere Oranjefans dan Jan (68) en Yuri Baart (40) uit Goes. Morgen worden ze in de rust van Nederland-Duitsland in het zonnetje gezet door de KNVB, uit waardering voor hun steun tijdens respectievelijk 225 en 175 interlands van het Nederlands elftal.