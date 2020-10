Almere City laat uitgelezen kans op koppositie liggen in Den Bosch

Na een kwartier opende Oussama Bouyaghlafen met een kopbal de score voor Almere City. Tegen zijn oude club kopte hij de bal feilloos in de lange hoek langs Wouter van der Steen. Vijf minuten na rust werkte Almere City verdediger Frederik Helstrup een goed lopende Bossche aanval in eigen doel.

Almere City-aanvoerder Ryan Koolwijk was teleurgesteld door het gelijke spel. ,,Het voelt als een verlies, we moeten in de eerste helft 0-2 of 0-3 maken. De tweede helft voetbal je tegen jezelf. Het was lastig voetballen, we waren onrustig aan de bal. Als je bovenin mee wilt draaien moet je hier winnen.”