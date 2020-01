Alles voor een langer eredivisie-abonnement

Berghuis stelt fans Feyenoord gerust: ‘Ik ga niet naar PSV’

28 januari Met een bedrag van zo'n 32 miljoen voor Steven Bergwijn kan PSV deze week nog de transfermarkt op, maar de club hoeft niet opnieuw Steven Berghuis te benaderen om naar Eindhoven te komen. ,,Ik ga geen binnenlandse transfer meer maken, zeker deze maand niet meer. In de zomer ga ik kijken wat er mogelijk is, maar dat zien we dan wel weer", zei Berghuis vanavond na de gewonnen bekerwedstrijd bij Fortuna Sittard (1-2).