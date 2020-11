Alles over AZ-tegenstander Real Sociedad, de hofleverancier van het Spaanse team

Door Nik Kok

Real Sociedad houdt van zijn wereldkampioenen

Hij lijkt nu ongelukkig bij het Barcelona van Ronald Koeman, maar ooit zette Fransman Antoine Griezmann zijn eerste stapjes in het betaalde voetbal bij de Real Sociedad. Hij kwam er te spelen als veertienjarige, debuteerde vier jaar later en werd een grote sensatie. Voor Frankrijk werd hij in 2018 wereldkampioen. Dezelfde hoofdprijs die een ander clubicoon in 2010 aan zijn prijzenkast mocht toevoegen. Toen was Xabi Alonso, ook al een jeugdexponent, slachtoffer van een karatetrap van Nigel de Jong in de finale tussen Nederland en Spanje. Ondanks dat kwam Xabi Alonso als winnaar uit de strijd. David Silva, die momenteel onder contract staat bij Sociedad speelde in die finale niet. Hij mag zich net als Griezmann en Xabi Alonso toch wereldkampioen noemen. Op dat toernooi speelde hij mee in twee wedstrijden.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo in duel met Antoine Griezmann bij Real Sociedad in 2010. © AFP

Dat David Silva kwam had niemand verwacht

Bij Lazio zijn ze er nog boos over maar David Silva speelt dit seizoen in de Europa League bij Real Sociedad in plaats van in de Champions League met de Italianen. Want Lazio dacht Silva afgelopen zomer al binnen te hebben en had zelfs al een afspraak staan met een chauffeur om de 125-voudig international naar de medische keuring te brengen. Maar de middenvelder die tien jaar voor Manchester City speelde, koos dus op het allerlaatste moment voor Real Sociedad tot grote blijdschap van de Baskische fans die hun oren niet konden geloven.

Volledig scherm Elseid Hysaj en David Silva. © AP

Huidige hofleverancier van Spanje

Niet Real Madrid of FC Barcelona leverden de meeste spelers aan La Roja, het Spaanse nationale elftal in de laatst gespeelde interland tegen Oekraïne, maar Real Sociedad. Middenvelder Mikel Merino krijgt al vijf interlands achter elkaar speeltijd van bondscoach Luis Enrique en La Liga-topscorer Mikel Oyarzabal speelde mee in de laatste twee wedstrijden. Met Asier Illarramendi en Nacho Monreal heeft de club ook twee voormalige Spaans internationals tot zijn beschikking. Spits Willian José werd al eens opgeroepen voor Brazilië, Adnan Januzaj scoorde ooit een belangrijke WK-goal voor België en Alexander Isak houdt zich in Zweden bezig met de erfenis van Zlatan Ibrahimovic.

Volledig scherm Oleksandr Karavaev en Mikel Merino. © AP