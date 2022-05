Alles ging mis bij ADO: hooligans met stadionverbod tóch bij uit de hand gelopen wedstrijd

De club liet zich meeslepen in de euforie die in Den Haag heerste over de mogelijke terugkeer naar de eredivisie. Daardoor lijkt alles te zijn fout gelopen wat mis kon gaan. Zo kon iedereen een kaartje kopen, waardoor óók hooligans die al een stadionverbod op zak hadden, binnen konden komen. ,,Op de eerste beelden die ik heb gezien, kan ik zien dat er mensen liepen die er niet hadden mogen lopen”, zegt ADO-directeur Edwin Reijntjes.