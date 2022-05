Alleen wonder kan Heracles nog in eredivisie houden na afgang bij Excelsior: ‘Dit doet heel erg pijn’

De zorgen zijn groot voor Heracles, dat zaterdag voor eigen publiek een wonder nodig heeft. Het duel op Woudestein zorgde voor geen enkel vertrouwen of elan. Sterker nog: het vergrootte alleen maar de problemen en zorgen.

Geen schokeffect

Met het wegsturen van trainer Frank Wormuth hoopte de clubleiding op nieuwe energie, maar de spelers die hadden gesproken, gaven niet thuis toen zij de verantwoordelijkheid moesten nemen. Van een schokeffect was totaal geen sprake. Heracles was vanaf de aftrap een elftal in verwarring dat aan alle kanten rammelde.

Onder aanvoering van de Bornenaar Mats Wieffer speelde Excelsior Heracles helemaal op een hoop. De bezoekers werden overklast, afgebluft en mochten de handen dichtknijpen dat binnen 30 minuten het eredivisieschap niet al was verspeeld.

Enorme kansen Excelsior

De thuisploeg reeg de kansen aaneen. De eerste was in de vijfde minuut voor oud-Heracles-speler Reuven Nijmeijer, maar nadat hij doelman Koen Bucker had gepasseerd kwam hij iets te ver naar buiten. Een minuut later redde Bucker geweldig op een inzet van dichtbij van Thijs Dallinga en een paar minuten daarna moest diezelfde doelman zich strekken bij een schot van Marouan Azarkan. De openingstreffer van de nummer 6 van de eerste divisie kon niet uitblijven en na 21 minuten viel de dik verdiende 1-0. Het was Azarkan, die na terugleggen van Niemeyer, de bal binnenschoot.

Eindelijk een schot

Het armzalige Heracles had totaal geen greep op Excelsior, dat ook na de 1-0 doorging met het creëren van kansen. De ommekeer in de eerste helft was het uitvallen van één van de smaakmakers van Excelsior, Azarkan die na een wilde actie van Lucas Schoofs met een brancard van het veld moest. Die tegenvaller haalde het ritme uit het spel van de Rotterdammers. Heracles ging zich eindelijk eens bemoeien met de wedstrijd en na 38 minuten eindigde het eerste schot op doel, van Nicolai Laursen, op de bovenkant van de lat. Vlak voor rust was ook Emil Hansson nog een keer dreigend. Verder was alles onder de maat wat Heracles liet zien. De ploeg mocht blij zijn dat het bij rust nog in de wedstrijd zat, of misschien moet je stellen in de eredivisie.

Tweede helft

Na rust probeerde Heracles het initiatief te pakken, maar het aanvalsspel verliep veel te stroef om echt gevaarlijk te worden. Het eerste gevaar van Heracles in de tweede helft kwam na een uur spelen via een schot van Samuel Armenteros. Daar tegenover stond een kopbal van Dallinga en een uithaal van Kenzo Goudmijn. Hoewel het beste bij Excelsior er in de tweede helft af was, kwam de ploeg een kwartier voor tijd toch op 2-0. En zoals zo vaak dit seizoen was de tandem Niemeijer-Dallinga verantwoordelijk voor de treffer. Dallinga gaf het hakje, Niemeijer zorgde voor het vervolg, waarna Dallinga de afronding verzorgde: 2-0.

Het werd nog erger voor Heracles, want vijf minuten voor tijd leidde balverlies van de onzichtbare Luca de la Torre ook de 3-0 in. Driouech - op aangeven van Wieffer - rondde een individuele actie knap af. Het lastig scorende Heracles heeft daarom zaterdag in Almelo een overwinning met vier treffers verschil nodig om in de eredivisie te blijven.

René Kolmschot ,,We zijn heel slecht aan de wedstrijd begonnen", zei de nieuwe Heracles-trainer René Kolmschot bij ESPN. ,,Het veld werd te groot. Excelsior heeft het fantastisch gedaan, we kregen er geen druk op, zij vonden de vrije man. We zijn een broos elftal. Als het wat minder gaat, valt het uit elkaar. Na de rust was het wat beter en dacht ik dat het goaltje ging vallen, maar toen maakten zij de tweede.” ,,Als je 3-0 verliest, is de conclusie dat het niet gelukt is om nieuwe energie in de ploeg te krijgen", iets wat Kolmschot zichzelf als doel had gesteld. ,,Thuis hebben we meer zelfvertrouwen en moeten we dit recht kunnen breien. Maar dan moet het beter dan vandaag. Dit doet heel erg pijn. Ik zie verslagenheid om me heen. We hebben nog 50% kans. Ja, ik ben heel optimistisch ingesteld...” Marinus Dijkhuizen ,,We liepen er heel makkelijk doorheen, dat viel me wel op", zei Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen over de openingsfase van de wedstrijd. ,,Marouan Azarkan en Joshua Eijgenraam vielen geblesseerd uit en na rust ging het wat moeizamer. Over de ernst van de blessures kan ik nog niks zeggen.” Excelsior liet in de beginfase de nodige kansen liggen, maar Dijkhuizen zei zich geen zorgen te hebben gemaakt. ,,We hebben een ploeg die heel makkelijk kansen creëert. Dat geeft heel veel vertrouwen aan een ploeg. We zijn er nog niet, het kan nog mis gaan, je moet altijd je kop erbij houden. “

