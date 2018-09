Alleen Kozakken Boys kwam dichtbij de ultieme sensatie

Ajax neemt het vanavond (20.45 uur) op tegen HVV Te Werve. Hoewel ze bij de tweedeklasser uit Rijswijk geen wonderen verwachten, wordt er uiteraard wel volop gefantaseerd over een ultieme stunt. En waarom ook niet? Werkendam stond in 2007/2008 ook volledig op z'n kop toen er na negentig minuten een 1-1 stand op het scorebord stond bij Kozakken Boys - Ajax. Het was echter wel de enige keer deze eeuw dat Ajax niet na negentig minuten won van een amateurclub.



Schrale troost voor Te Werve. Ook monsterscores blijven vaak uit. Alleen WHC (14-1) en JOS Watergraafsmeer (9-0) kregen een ongenadig pak slaag. Verder wisten zelfs zeven amateurclubs het net een keer te vinden tegen de Amsterdammers. Dat zal vanavond voor Te Werve vermoedelijk ook al als een overwinning voelen.