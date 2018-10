Alleen Blind, Van de Beek en Schöne in actie tegen Eagles

Vitesse bekert verder na eenvoudige zege in Almelo

20:20 Vitesse won in 2017 voor het eerst de beker, maar ging vorig jaar in de eerste ronde pijnlijk onderuit bij de amateurs van ASV Swift in Amsterdam. Nu staan de Arnhemmers alweer in de derde ronde van de KNVB-beker na een 0-2 overwinning op bezoek bij Heracles Almelo.