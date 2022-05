Alle ogen bij Feyenoord kunnen op Marseille: ‘Het wordt een wedstrijd die we nooit gaan vergeten’

Feyenoord klaar voor return tegen Marseille na eenvoudige zege in Sittard

In een zorgeloze wedstrijd speelde Feyenoord zich vandaag naar een 1-3 overwinning op Fortuna Sittard, vier dagen voor de Wedstrijd van het Jaar in Marseille. Een in potentie verraderlijk tussendoortje bleek al snel een prettige generale repetitie.

1 mei