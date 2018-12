Algemeen directeur Van der Kraan verruilt Den Bosch voor FC Twente

Van der Kraan is een ervaren voetbalbestuurder, die al jaren in het metier rondloopt. Hij werd in 2001 directeur van RBC Roosendaal. Daarvoor werkte hij bij RKC en FC Den Bosch. Van der Kraan vergaarde de meeste bekendheid in zijn periode als directeur bij Vitesse. Hij was acht jaar in dienst van de Arnhemse club. Begin 2016 werd hij aangesteld als extern adviseur bij Fortuna Sittard. Zijn grootste taak was om de club weer gezond te maken. Dat leidde in juli 2016 tot de aandelenverkoop van Fortuna. In het najaar van 2017 werd hij benoemd tot directeur bij zijn oude club FC Den Bosch.

Nieuwe directie

Quote Paul is een groot liefhebber van voetbal, maar kan hier met zijn jarenlange ervaring gepast en professio­neel afstand van houden Dennis Schipper, waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen Samen met technisch directeur Ted van Leeuwen gaat Van der Kraan de nieuwe directie vormen van de club. Het tweetal werkte eerder samen bij Vitesse. De statutaire bevoegdheden komen bij Van der Kraan te liggen. Sinds het gedwongen vertrek van Erik Velderman was de club op zoek naar een nieuwe directeur. Edward van der Veen vervulde de voorbije maanden die functie op interim-basis.



„De weg naar sportief en financieel herstel van FC Twente kan verder worden uitgebouwd”, zo laat de club weten. „Van der Kraan zal zorg dragen voor de strategische positionering en verdere ontwikkeling van de club. Tevens is hij de gesprekspartner voor supporters, sponsors en andere stakeholders.”

Sporen verdiend

Dennis Schipper, waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen: „Paul is een ervaren professional die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend op bestuurlijk vlak in het betaald voetbal. Hij heeft een scherp financieel inzicht. We denken in hem een sterke en bindende factor tussen zowel interne als externe partijen van FC Twente gevonden te hebben. Paul gaat opereren in een complexe organisatie als FC Twente waar emotie en betrokkenheid een belangrijke plaats innemen. Hij is een groot liefhebber van voetbal, maar kan hier met zijn jarenlange ervaring gepast en professioneel afstand van houden. Er is de afgelopen periode al veel werk verzet, maar er moet nog veel gebeuren om de sportieve, financiële en operationele doelen te bereiken. Promotie naar de eredivisie en sanering van de schulden zijn twee grote uitdagingen voor de komende periode.”

Niet eenvoudig