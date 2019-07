Algemeen directeur Jan de Jong weg bij Feyenoord

Door Mikos Gouka



,,Feyenoord staat voor een aantal belangrijke beslissingen aangaande de toekomst van de club. In een aantal van die te nemen beslissingen kan ik mij niet vinden‘’, verklaart De Jong zijn vertrek later deze maand op de Feyenoord-site. ,,Dat gebeurt vaker in de grote mensenwereld en zeker in het voetbal. Daar moet je ook niet te moeilijk over doen. Het verandert ook niets aan de liefde voor de club. Ik wens Feyenoord alle succes van de wereld!’’



Dat de 52-jarige De Jong de club verlaat is verrassend. Natuurlijk was het al langer duidelijk dat intern bij Feyenoord niet in iedereen fan was van de algemeen directeur, die eerder de NOS onder zijn leiding had. Maar De Jong was de afgelopen dagen nog volop met Feyenoord bezig, bezocht het trainingskamp in Oostenrijk en wilde zich voorbereiden op eventuele gesprekken met PSV over de verkoop van Steven Berghuis.