Alfred Schreuder na puntenverlies tegen NEC: ‘Alleen vijf minuten na rust hadden we het lastig’

,,Ik denk dat we onze kansen niet benut hebben", was de eerste conclusie van Schreuder voor de camera van ESPN. ,,We hebben voldoende mogelijkheden gecreëerd om meer goals te maken.”

Het plan was om te hameren op frisheid, op een ploeg met energie en speldiscipline, legde de trainer uit. ,,Dat hebben we prima gedaan, alleen vijf minuten na rust hadden we het even lastig. Maar daarna vond ik dat we weer goed in de wedstrijd kwamen.”

Volledig scherm Alvarez kopt richting doel. © Pro Shots / Peter van Gogh

Wat er mis ging bij tegengoal? ,,In eerste instantie dat het geen vrije trap is. Maar de scheidsrechter heeft een goede wedstrijd gefloten. Uiteindelijk moeten we die bal gewoon beter verdedigen. Het kan niet dat de tegenstander zo makkelijk kan schieten.”

Schreuder kon daarbij niet beschikken over Steven Berghuis of Steven Bergwijn, maar zag dat de vervanging het prima deed ondanks de gemiste kansen. ,,Conceicao was dreigend, veel energie, dat is mooi om te zien. Een goede wedstrijd.”

'Verdiend gelijkspel’

Lasse Schöne was zeker tevreden met het gelijkspel tegen Ajax. NEC speelde bijzonder vaak gelijk dit seizoen, ,,maar dit is een lekker begin van het nieuwe jaar", aldus de Deense middenvelder.

Met een grote glimlach verscheen Schöne voor de camera van ESPN nadat hij het gelijkspel even met de fans had gevierd. ,,Puntje tegen Ajax is wel lekker", begon de oud-speler van de Amsterdammers. ,,Het was niet dat wij veel creëerden, maar zij ook niet. De eerste helft hadden we wat problemen, maar die hebben we in de tweede helft opgelost. Ik denk dat we een gelijkspel dus wel hebben verdiend.”

Volledig scherm © Pro Shots / Peter van Gogh

Het lastige voor de Nijmegenaren was volgens Schöne de variatie in de aanvallen van Ajax. ,,Het is niet dat wij daardoor in de problemen kwamen, maar we hadden er wel problemen mee", omschreef hij cryptisch. ,,We zakten eigenlijk iets te snel terug, maar wat maakt het uit. Puntje tegen Ajax thuis is een uitstekend resultaat.”

Schöne gaf daarbij aan dat NEC zeker de ambitie heeft om zich te kwalificeren voor Europese play-offs.