Alfred Schreuder behoort qua puntengemiddelde tot slechtste Ajax-coaches in clubgeschiedenis

Met zijn matige prestaties behoort Schreuder tot de minst presterende coaches in de clubgeschiedenis van de Amsterdammers. Daarvoor is alleen gekeken naar coaches die ten minste tien duels op de bank zaten. Op basis van het puntengemiddelde was Schreuder de slechtste Ajax-coach sinds Co Adriaanse, die in 2000 en 2001 1,88 punt per duel sprokkelde. Schreuder komt echter niet in de buurt van de pijnlijke jaren zestig. Daarin pakte Vic Buckingham bijvoorbeeld gemiddeld slechts 1,17 punt per wedstrijd.

Laagste puntengemiddelden Ajax-coaches

1. Vic Buckingham - 1,17 per duel

2. Jack Rowley - 1,57 per duel

3. Keith Spurgeon - 1,62 per duel

4. Jan Wouters - 1,71 per duel

5. Karl Humenberger - 1,78 per duel

6. Joseph Gruber - 1,87 per duel

7. Co Adriaanse - 1,88 per duel

8. Alfred Schreuder - 1,89 per duel

(Alle punten omgerekend naar drie punten voor een overwinning)