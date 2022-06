Alfred Schreuder als andere trainer terug bij Ajax: ‘Ik word hier echt niet meer nerveus van’

Wiegmans Engeland in oranje tegen Leeuwinnen: ‘Ik hoop dat ik de goede kleur ga coachen’

Spannend, gek en vreemd. Dat is het duel tussen de Leeuwinnen en Engeland voor Sarina Wiegman (52). Na jaren in Nederlandse dienst is ze nu bondscoach van de Engelse vrouwen en morgenavond treft ze voor het eerst haar oude team in een oefeninterland in Leeds. ,,Ik laat het maar een beetje over me heen komen.’’

