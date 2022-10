Alfred Schreuder acht Ajax nog niet kansloos in Champions League in aanloop naar duel met Liverpool

Ajax geeft zich nog niet gewonnen in de Champions League. Trainer Alfred Schreuder en keeper Remko Pasveer willen met een zege op grootmacht Liverpool woensdag de vurige ambitie om te overwinteren in de koningsklasse overeind houden. ,,We zijn niet kansloos, maar dan moeten we met twee goals verschil winnen.”

Ajax heeft na drie opeenvolgende nederlagen theoretisch nog een kans om zich na de jaarwisseling bij de Europese elite te scharen. Koploper Napoli verzekerde zich met twee dikke zeges op Ajax al van een ticket voor de achtste finale. Liverpool heeft na twee zeges op Rangers FC voor de laatste twee speelronden zes punten meer dan de Amsterdammers. ,,We zijn afhankelijk”, stelde Pasveer tijdens de persconferentie. ,,Bepaalde dingen heb je echter nog wel in de hand. En dat is dat we morgen winnen van Liverpool. Dat is vooralsnog ook de enige taak die we hebben.”

Ook Schreuder weet dat als Ajax wint van de Engelse grootmacht, die op Anfield nog met 2-1 te sterk was, volgende week nog een wonder kan geschieden. ,,We zijn niet kansloos, maar dan moeten we morgen met twee goals verschil winnen”, aldus de coach, die verwijst naar het onderlinge resultaat.

,,Dat geloof moeten we hebben en uitstralen morgen. We weten dat Liverpool een uitstekende club is. Dat hebben we op Anfield ook gezien. Ik denk dat we voor een zege aan de bal meer lef moeten hebben en verdedigend beter moeten spelen. Als we het geloof uitstralen is het mogelijk. We moeten met een gezonde bravoure en agressie het veld op stappen.”

Pasveer was in Engeland nog een lichtpunt bij het overrompelde Ajax. De international verrichte veel reddingen, maar daar stond tegenover dat hij (te) veel werd betrokken in de opbouw en daarbij vaak werd gedwongen tot de lange bal. Wat volgde was een reeks van zes duels waarin Pasveer liefst vijftien keer werd verschalkt.

Remko Pasveer en Alfred Schreuder.

,,Dat is heel frustrerend”, erkende de Tukker. ,,Maar het is ook de realiteit. Het is niet iets waar je bij Ajax rekening mee houdt. We hebben het op het moment wat lastiger om op de nul te spelen, maar het is wel een doel voor ons om vaker de nul te gaan houden.”

Kenneth Taylor en Devyne Rensch weer fit voor duel met Liverpool

Daar kunnen Kenneth Taylor en Devyne Rensch weer hun steentje aan bijdragen. De talenten, die deze zomer werden ingepast in de getransformeerde basisploeg, zijn volledig hersteld van een blessure. Ook Brian Brobbey en Edson Álvarez, die tegen RKC zaterdag nog uitvielen, zijn tegen Liverpool weer van de partij.