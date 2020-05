Aleksandar Rankovic nieuwe trainer ADO Den Haag

Na het opstappen van Fons Groenendijk kwam de onervaren maar bevlogen Rankovic ook al in beeld, maar was Maurice Steijn de voornaamste kandidaat. Hamdi vloog er zelfs voor naar Abu Dhabi, maar een terugkeer zat er niet in. Nadat de onderhandelingen nu opnieuw moeizaam verliepen, kwam ADO vorige week bij Rankovic uit.



In Den Haag zullen ze hem niet snel vergeten. Als hoofdtrainer heeft Rankovic dan nog geen ervaring, als ADO-speler heeft hij in zes jaar alles meegemaakt. Van bankzitter in de eerste divisie, tot aanvoerder in de eredivisie. Naast een promotie en degradatie haalde hij in 2011 op de valreep nog Europees voetbal.



Rankovic voetbalde daarna nog even in zijn vaderland bij Partizan Belgrado, maar niet veel later waren de eerste stapjes als (jeugd)trainer in Den Haag al gezet. De functie die hij nu krijgt, was toen al zijn ambitie. Dat wisten ze later bij Sparta ook. Ondanks een doorlopend contract, verhinderde de Kasteelclub niet dat Rankovic nu bij ADO als hoofdtrainer begint.