Ajax zonder De Ligt maar met Dolberg tegen Te Werve

'Het wordt voor ADO weleens tijd om wat verder te komen in de beker'

15:39 Fons Groenendijk denkt niet lichtzinnig over OJC Rosmalen, morgenmiddag in Brabant de eerste tegenstander van ADO Den Haag in het KNVB-bekertoernooi. ,,We gaan geen cadeaus uitdelen”, zegt de trainer, die zijn elftal op hooguit één of twee plekken zal wijzigen.