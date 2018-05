Ajax zonder De Jong en Wöber

Memphis nadert de vorm van zijn leven: 'Alleen God weet wat er in me zit'

8:10 Na jaren van twijfels nadert Memphis Depay (24) bij Olympique Lyon de vorm van zijn leven. Maar hoe komt dat? Hoe Nederlands talentvolste speler de vrijheid her-vond in zijn spel en in zijn hoofd. ,,God brengt me op een niveau waar ik nog nooit ben geweest.’’