Ajax zonder Calvin Bassey op trainingskamp: club hoopt verdediger snel te zien vertrekken naar Fulham

Met die club bereikte Ajax afgelopen weekeinde een akkoord over een transfersom die kan oplopen tot boven de twintig miljoen euro. Bassey, vorig jaar voor - in totaal - 23 miljoen overgenomen van Rangers FC, zette aanvankelijk zijn zinnen op een revanche bij Ajax, waar hij in zijn eerste seizoen vooral aan de bal worstelde. In een onderhoud met trainer Maurice Steijn kreeg de Nigeriaan te horen dat hij mag blijven, maar zowel in het centrum als op links niet de eerste optie is.