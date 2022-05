Ajax werkt met teruggekeerde krachten toe naar topper tegen AZ: ‘Wij hebben het stuur in handen’

De laatste weken kampten Noussair Mazraoui, Devyne Rensch, Edson Álvarez en Steven Berghuis met fysieke klachten. ,,Dat maakt ons flexibel. We hebben weer buitenspelers tot onze beschikking. Of we weer in een 4-4-2-formatie gaan spelen? Dat gaan we zondag zien.’’ Ten Hag vindt het frustrerend dat zijn selectie dit seizoen met veel meer blessures kampt dan de afgelopen seizoenen. ,,Ik kan de verklaring niet vinden. Veel blessures zijn ontstaan in wedstrijden, waar de spelers maximaal gaan. Vanaf Benfica heeft het ons een beetje tegengezeten.’’

Ten Hag begint aan zijn laatste fase als trainer van Ajax. In acht dagen tijd werkt hij met zijn ploeg de laatste drie duels in de eredivisie af, waarna hij naar Manchester United vertrekt. Daar wilde Ten Hag opnieuw weinig over kwijt. ,,Dat zijn vragen voor de toekomst. Ik focus me nu volledig op de belangrijke fase waarin we zitten met Ajax.’’ Misschien komen zijn huidige en toekomstige club elkaar al snel weer tegen, aan de onderhandelingstafel. ,,Of ik spelers wil meenemen? Daar ga ik niks over zeggen, maar feit is dat ik goede spelers heb bij Ajax. Misschien worden zij daar ook beter van’’, sloot hij af met een knipoog.