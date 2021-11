Ajax weet weer wat scoren is na ruime zege in Waalwijk

Voor Ajax stond in Waalwijk meer dan drie punten op het spel. De kampioen vond zich in de namiddag door zeges van zowel Feyenoord als PSV eens terug op de derde plek in de eredivisie. Dat was mede het gevolg van het gebrek aan rendement van Ajax in de laatste eredivisieduels, toen de ploeg van trainer Erik ten Hag tegen Overijsselse clubs Heracles en Go Ahead Eagles niet tot scoren kwam en vier punten verspeelde (0-0). Mede daardoor, waaierden de Ajacieden, ondanks de fraaie Champions League-reeks van vier klinkende overwinningen die hoogstwaarschijnlijk al goed is voor de groepswinst, met een bittere nasmaak uit voor interlands.



Met tal van WK-tickets op zak werd de jacht op de concurrenten en op een productievere periode geopend. Heel even leek een oud euvel Ajax weer parten te gaan spelen, toen de door Ryan Gravenberch weggestoken Haller zich verkeek op de uitgekomen RKC-doelman Etienne Vaessen en Dusan Tadic in kansrijke positie voorlangs schoot.