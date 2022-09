Ajax walst mede dankzij drie assists Dusan Tadic over Heerenveen heen en kent beste start in 25 jaar

Door Maarten Wijffels



Voor wie het nog weet: in het seizoen 1997/98 begon Ajax met een nieuwe trainer na een periode van zes jaar onder succescoach Louis van Gaal. Morten Olsen nam het roer over en de vrees voor een beginfase met opstartproblemen speelde Ajax meteen weg.

Frivool, swingend en uiterst doeltreffend was de start met onder meer zeges van 5-0, 0-5 en 1-7. Het seizoen werd besloten met liefst 89 punten en de dubbel van kampioenschap en bekerwinst.



Nu is er in Amsterdam weer een wisseling van de wacht na het bewind van een langzittende trainer. Hoe Ajax het onder Alfred Schreuder over langere tijd gaat doen na het tijdperk Erik ten Hag moet nog blijken. Maar de start mag er ook nu zijn.

De monsterscore tegen Heerenveen was vanavond alweer de zesde op een rij in de competitie en een evenaring van die beste start van 25 jaar terug, toen het Ajax van Olsen pas in de twaalfde ronde de eerste punten verloor.



Nou is het altijd prettig voor Ajax-teams als Heerenveen op bezoek komt. Geen ploeg laat de goals in de Amsterdam Arena/Johan Cruijff Arena zo makkelijk vallen als de Friezen.



Al na een kwartier was het duel beslist. De 1-0 van Davy Klaassen viel al na vier minuten uit een vloeiende aanval, de 2-0 van Kenneth Taylor uit een ingestudeerde vrije trap. Twee keer was Dusan Tadic de man van de assist en dat was een steun in de rug voor de aanvoerder die onder de nieuwe trainer zijn plek moet vinden in een nieuwe rol aan de rechterkant.

In de eenzijdige wedstrijd had Heerenveen alleen in het laatste kwartier voor rust iets in te brengen. Toen kwam de ploeg van trainer Kees van Wonderen drie keer kansrijk voor het doel. Alex Timossi had de grootste kans, maar na een snelle counter stuitte hij in de één-tegen-één op keeper Remko Pasveer.



In zijn beginopstelling koos Schreuder opnieuw voor Mohammed Kudus in de spits. De Ghanees die woensdag al fraai scoorde in de Champions League tegen Rangers FC trof nu ook doel. Kudus maakte er zelfs twee en draaide zo alvast warm voor de kraker van komende week, Liverpool-uit in de Champions League. Enige smet op de probleemloze avond was het uitvallen van Calvin Bassey. De verdediger moest van het veld met een blessure aan zijn onderbeen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de eredivisie.