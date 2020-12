Ajax wacht al sinds 2002 op thuisoverwinning tegen Italianen

• Atalanta is juist in vorm in uitwedstrijden. De laatste twee werden allebei winnend afgesloten tegen FC Midtjylland (0-4) en Liverpool (0-2).



• Ajax heeft al lang niet gewonnen in de Johan Cruijff Arena tegen een Italiaanse opponent. In de laatste negen Europese thuiswedstrijden won het niet één keer (W0-D6-L3). De laatste zege boekten de Ajacieden tegen AS Roma (2-1) op 10 december 2002.



• Klaas-Jan Huntelaar kan vanavond de oudste speler Nederlander worden die scoort in de Champions League. De spits was vorige week al dichtbij met zijn kopbal op Anfield en zou vandaag mogelijk weer als stormram ingebracht kunnen worden. Huntelaar is vandaag 37 jaar en 119 dagen oud. Dennis Bergkamp heeft momenteel het record. Hij was 36 jaar en 127 dagen oud toen hij scoorde bij de thuisoverwinning van Arsenal op FC Thun (2-1) in 2005.