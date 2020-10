Ajax verpulvert eredivisie-record: een natte droom voor voetbalcijferaars

Nieuwko­mers Linssen en Diemers liggen bij Feyenoord onder vergroot­glas

24 oktober Of Mark Diemers (27) en Bryan Linssen (30) wel goed genoeg zijn voor Feyenoord, daar lijkt deze weken iedereen wel een mening over te hebben. Ook in de uitwedstrijd tegen RKC worden ze morgen weer beiden langs de meetlat gelegd.