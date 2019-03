Ajax treft PSV in cruciaal duel in titelstrijd

In september won PSV de thuiswedstrijd tegen Ajax overtuigend (3-0). Gastón Pereiro, Luuk de Jong en Hirving Lozano profiteerden in de eerste helft van slecht verdedigend werk van Ajax, dat speelde zonder de geblesseerde Matthijs de Ligt. Daley Blind en Frenkie de Jong vormden toen het centrale duo achterin.



De Ligt is zondag bij de return wel van de partij. Bij Ajax is nu het meespelen van Hakim Ziyech onzeker, al lijkt de Marokkaan voldoende hersteld van een kuitblessure. Trainer Erik ten Hag heeft verder de beschikking over een fitte selectie.



Bij PSV is de grote vraag met welke middenvelders Mark van Bommel gaat voetballen. In de laatste wedstrijd, twee weken terug tegen VVV, koos de Limburger voor de jongelingen Pablo Rosario (22 jaar), Mohammed Ihattaren (17) en Michal Sadilek (19). Jorrit Hendrix, Érick Gutiérrez en Gastón Pereiro bleven buiten het basisteam.