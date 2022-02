Ajax treft AZ in halve finale beker, PSV op bezoek bij Go Ahead Eagles

Ajax versloeg in aanloop naar de halve finale Barendrecht (4-0), Excelsior Maassluis (9-0) en Vitesse (5-0). Nu wacht dus een uitduel met AZ. De Alkmaarders haalden de halve finale door Heracles Almelo (4-1), FC Twente (1-2) en RKC Waalwijk (0-4) te verslaan. PSV, dat vanavond met 0-5 won van Vitesse, bereikte de halve finale door NAC Breda met 4-0 te verslaan. Eerder klopten de Eindhovenaren Telstar (2-1) en Fortuna Sittard (2-0). PSV neemt het dus op tegen Go Ahead Eagles, dat al een ronde eerder begon dan Ajax, PSV en AZ. De ploeg uit Deventer won in het bekertoernooi van Almere City FC (0-2), Roda JC (2-0), SC Heerenveen (0-1) en NEC (0-2).

Bij de vorige loting was al duidelijk geworden dat AZ en Go Ahead Eagles in de halve finale een thuiswedstrijd mogen spelen. De finale van het bekertoernooi is op zondag 17 april. Vorig seizoen won Ajax de beker door Vitesse met 2-1 te verslaan. De wedstrijden worden gespeeld op 1, 2 of 3 maart. Later wordt bekend welke wedstrijd wanneer is. De winnaar van Go Ahead Eagles - PSV heeft in de finale het thuisvoordeel.