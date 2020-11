Ajax-trainer Ten Hag ziet niets in permanente 'coronabubbel'

Ajax doet er volgens Ten Hag alles aan om het coronavirus buiten de deur te houden. ,,We hebben een beleid en dat proberen we na te leven”, zegt de oefenmeester, die beseft dat zijn spelers nog steeds contact hebben met eventuele partners en kinderen die het coronavirus kunnen overdragen.



De basketballers van de NBA kozen ervoor het afgelopen seizoen op een afgesloten terrein van Disney World in Florida af te maken. Ten Hag vindt dat wel een heel drastische maatregel. Hij zet wel zijn vraagtekens bij de verschillende oefenwedstrijden van landenploegen van volgende maand. ,,Spelers moeten weer vliegen en komen in ruimtes waar ze misschien beter niet kunnen komen. Reizen is nu risicovol. Je zou kunnen overwegen niet te oefenen, maar wel gewoon voor je land in de Nations League te spelen. Dat is namelijk een competitie die ergens om gaat.”