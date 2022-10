Ajax-trainer Schreuder neemt het op voor PSV: ‘KNVB moet echt streep zetten door kunstgras’

Oranje groeps­hoofd bij loting EK-kwalifica­tie, Frankrijk en Engeland in pot 2

Hoewel het WK in Qatar nog moet beginnen, werpt ook het EK van 2024 zijn schaduw alvast vooruit. Op 9 oktober wordt er geloot voor de kwalificatie van het toernooi dat over twee jaar in Duitsland wordt gehouden. Nu de Nations League erop zit, is ook de potindeling bekend. En zoals verwacht is Nederland een van de groepshoofden.

28 september