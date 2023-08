Ajax-trainer Maurice Steijn: ‘De rectificatie die de heer Van Hooijdonk heeft gemaakt is volkomen terecht’

Maurice Steijn voelt zich ‘beschadigd’ door Pierre van Hooijdonk. De trainer van Ajax zegt dat ook zijn familie is geraakt door de uitlatingen van de analyticus in het praatprogramma Studio Voetbal.

,,Ik ben afgelopen zondagavond, tijdens een uitzending van Studio Voetbal, vals beschuldigd door de heer Van Hooijdonk”, laat Steijn weten in een korte reactie, die is verspreid door zijn advocaat Jan Kabalt. ,,Met zijn grensoverschrijdende gedrag heeft hij niet alleen mij beschadigd, maar ook mijn familie. De rectificatie die de heer Van Hooijdonk heeft gemaakt is dan ook volkomen terecht.”

Steijn spande woensdagmiddag een kort geding tegen Van Hooijdonk aan omdat de oud-voetballer nog niet aan zijn eisen had voldaan. De oud-voetballer zat zondag als vaste tafelgast in het NOS-programma Studio Voetbal. Hij betichtte Steijn van ‘betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers’. Dat gebeurde volgens Van Hooijdonk toen Steijn trainer was van NAC Breda, in het seizoen 2020-2021.

Steijn eiste dat Van Hooijdonk zijn uitspraken zou rectificeren en gaf hem tot woensdagmiddag de tijd. Hij koos voor een kort geding toen de oud-international voor de gestelde deadline nog niets van zich had laten horen.

Volledig scherm Pierre van Hooijdonk tijdens de bewuste uitzending van Studio Voetbal. © NOS

Maar vervolgens reageerde Van Hooijdonk alsnog. ,,Afgelopen zondag heb ik tijdens de uitzending gezegd dat Steijn betrokken zou zijn geweest bij duistere dealtjes met makelaars”, liet hij via de site van de NOS weten. ,,Deze opmerking heb ik in the heat of the moment gemaakt, in een discussie met tafelgasten. Voor mijn opmerking heb ik geen bewijs en die opmerking had ik daarom ook niet moeten maken. Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en ik bied hem mijn excuses aan. Wanneer het stof is gedaald, neem ik contact op met Maurice om wat tussen ons speelt, uit te praten.”

Ajax gaf aan de trainer te steunen in de zaak. ,,Ik wil naast mijn familie en vrienden een ieder bedanken voor de steun die ik heb mogen ontvangen, in het bijzonder die van Ajax”, reageerde Steijn vrijdag in de verklaring.

